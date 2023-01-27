Проект «Петербургский дизайн» продлили на 2023 год

проект поддержки дизайнеров продлили на 2023 год. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проект «Петербургский дизайн», направленный на поддержку локальных производителей одежды, обуви и аксессуаров продлен на 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

- С учетом накопленного опыта и полученных по итогам реализации проекта «Петербургский дизайн» предложений, принято решение о создании экспертного совета с целью дальнейшего активного развития проекта в 2023 году, - уточняют в комитете.

В качестве экспертов хотят привлечь успешных предпринимателей, профессионалов из сферы дизайна, моды и легкой промышленности Петербурга.

Напомним, что проект создан при поддержке Смольного. Участники могут получить бесплатные площади в торговых центрах. В том числе те, которые освободились после ухода из России зарубежных брендов.

Всего в проекте участвуют около ста петербургских дизайнеров. На их поддержку из городского бюджета было выделено 87 миллионов рублей.