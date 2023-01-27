Трое детей пострадали в ДТП с автобусом в Ленобласти, СК начал проверку

Число пострадавших в ДТП возросло до пяти. Фото: vk.com/kng_kontrol47

До пяти человек возросло число пострадавших в ДТП с автобусом в Кингисеппском районе. Днем 27 января рейсовый ПАЗ вылетел в кювет и перевернулся набок. В этот момент в салоне автобуса находилось 15 человек.

- В районе поселка Кингисеппский рейсовый автобус, в котором находилось 15 человек, съехал в кювет и упал на бок. По предварительным данным, пострадали двое взрослых и трое детей, - сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета России.

Пострадавших с травмами средней и легкой степеней тяжести увезли в больницу на машинах скорой помощи. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, а также работники прокуратуры, которые ведут надзор за происходящим следственными действиями.

По факту аварии начата проверка.