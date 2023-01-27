Спасатели локализовали мощный пожар в районе Южной ТЭЦ в Петербурге

Специалисты боролись с огнем целый час. Фото: ГУ МЧС России по Петербургу

Мощный пожар в районе Южной ТЭЦ удалось локализовать спустя час после возгорания. Напомним, ЧП произошло на Южном шоссе во Фрунзенском районе Северной столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре в ангаре поступило в 16:29. Огонь тушили по первому рангу, который был присвоен происшествию через десять минут после того, как появилось пламя, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Спасатели боролись с огнем один час, и в 17:29 его удалось локализовать. Сейчас ведутся работы по ликвидации возгорания. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. На месте работают шесть пожарных машин и 28 спасателей МЧС.

Напомним, около Южной ТЭЦ в Петербурге вспыхнул автосервис.