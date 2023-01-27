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НовостиПроисшествия27 января 2023 16:58

Начальнице жилищного агентства Петербурга назначен домашний арест из-за подозрения во взятке

По версии следствия, женщина получила 350 тысяч рублей от посредников
Анастасия НУРАДИЛОВА
По версии следствия, женщина получила 350 тысяч рублей от посредников

По версии следствия, женщина получила 350 тысяч рублей от посредников

Фото: Артем КИЛЬКИН

Октябрьский районный суд Петербурга на месяц отправил под домашний арест начальницу жилищного агентства Адмиралтейского района Петербурга. По версии следствия, женщина с января 2020 года по март 2022 года получила взятки в размере 350 тысяч рублей.

- За эти деньги она предоставляла людям в пользование нежилые помещения, которые расположены на территории района. Эти помещения находятся в собственности города, - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Начальницу жилищного агентства задержали 26 января. В этот же день ей было предъявлено обвинение. На домашнем аресте она пробудет, как минимум, до 25 марта.

Напомним, деньги женщина получала от посредников на свою карту. Расследование уголовного дела продолжается.