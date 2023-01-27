Начальнице жилищного агентства Петербурга назначен домашний арест из-за подозрения во взятке

По версии следствия, женщина получила 350 тысяч рублей от посредников Фото: Артем КИЛЬКИН

Октябрьский районный суд Петербурга на месяц отправил под домашний арест начальницу жилищного агентства Адмиралтейского района Петербурга. По версии следствия, женщина с января 2020 года по март 2022 года получила взятки в размере 350 тысяч рублей.

- За эти деньги она предоставляла людям в пользование нежилые помещения, которые расположены на территории района. Эти помещения находятся в собственности города, - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Начальницу жилищного агентства задержали 26 января. В этот же день ей было предъявлено обвинение. На домашнем аресте она пробудет, как минимум, до 25 марта.

Напомним, деньги женщина получала от посредников на свою карту. Расследование уголовного дела продолжается.