Спасатели Ленобласти помогали доставать из грузовика тело погибшего в ДТП водителя

Мужчина погиб при столкновении двух грузовиков. Фото: t.me/acclenobl

Страшное дорожно-транспортное происшествие произошло на 639 километре трассы «Нева» из Москвы в Петербург вечером 27 декабря. Об этом сообщает пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

- Спасателям Тосно поступила информация об аварии на трассе М-11. Там столкнулись два попутных грузовых автомобиля, - говорится в сообщении ведомства.

В результате ДТП, один из водителей погиб. Для того, чтобы достать тело из машины, понадобилась помощь спасателей. Они деблокировали погибшего и передали его сотрудникам полиции.

Напомним, 27 января в результате ДТП женщина попала под автомобиль. Ее доставали несколько очевидцев и спасатели. Им пришлось поднимать автомобиль для того, чтобы пострадавшая в аварии петербурженка смогла выбраться.