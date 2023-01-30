Следы краснокнижной росомахи замечены в Ленобласти

Для этого хищника характерна прямая следовая дорожка. Фото: vk.com/kazdoytvaripopare

В Кировском районе Ленинградской области замечены следы краснокнижной росомахи. Животное крайне редко можно увидеть в этом регионе. До этого заснять появление росомахи в Ленобласти удавалось лишь однажды – два года назад. А их следы можно увидеть зимой, и то – крайне редко.

- Следы передних лап этого животного очень похожи на следы медведя. Для этого хищника характерна прямая следовая дорожка, - рассказал биолог Павел Глазков в своей группе «Каждой твари по паре» во «ВКонтакте».

По его словам, через несколько недель у росомах начнутся роды. Поэтому если на фотографиях следы самки, то она пришла в Ленобласть, чтобы стать мамой. Напомним, эти животные занесены в Красную книгу Ленинградской области.