Движение по Большому проспекту П.С. открыли после ликвидации пожара в доме Нефедова

Пожар в доме Нефедова потушен. Фото: vk.com/spb_today

Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме на Большом проспекте Петроградской стороны. Рано утром здесь полыхала кровля исторического здания – доходного дома Нефедова. Съехавшиеся на место ЧП машины МЧС перекрыли весь проспект, из-за чего движение было приостановлено. Теперь оно возобновлено.

- В жилом здании происходило горение на кровле, площадь пожара составила 80 квадратных метров. В 7:59 пожар ликвидирован, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

Сейчас на месте возгорания работают пожарные дознаватели, которые устанавливают причины ЧП. Всего с огнем боролись 27 человек личного состава МЧС и шесть единиц техники. Данные о пострадавших не поступали.

Справка «КП»:

Доходный дом Милицина построен в 1879 году по проекту архитектора Николая Гаккеля и достроен в 1906 году Павлом Мульхановым при следующем владельце купце Нефедове. В настоящий момент на первом этаже здания располагаются магазины. Верхние этажи жилые.