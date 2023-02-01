Спецотдел по борьбе с закрытыми номерами машин начнет работать на платных парковках Петербурга с 1 февраля

С 1 февраля начнется борьба с листочками на номерах. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 1 февраля в Петербурге начнет работать специальный отдел по борьбе с нарушителями правил стоянки в зоне платной парковки. Инспекторы будут снимать бумажки с номеров машин, которые прикрепили водители, не желающие платить за парковку и штрафы за ее неоплату.

- В зоне платной парковки начнется патрулирование улиц пешими инспекторами, которые будут убирать с номеров посторонние предметы и обеспечивать возможность фиксации нарушений, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Отдел будет состоять из восьми человек, которые выйдут в рейды по центру города.

Напомним, что зона платной парковки работает в Центральном и Адмиралтейском районах Петербурга. Согласно правилам, первые 15 минут стоянки бесплатные, а каждый последующий час для легковой машины стоит 100 рублей. Штраф за неоплату составляет три тысячи рублей.