Четверо школьников пропали в Петербурге за сутки

Четверо школьников пропали в городе за сутки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сразу четверо подростков без вести пропали в Петербурге только за одни сутки. Данные о школьниках появились в поисковых ориентировках. Причем двое несовершеннолетних, 14-летние мальчик и девочка, исчезли разом.

- 31 января пропала 14-летняя восьмиклассница из Калининского района. Раньше за девочкой подобного не замечалось, она никогда не уходила из дома надолго, - пишет «Мойка 78».

Ее сверстник также из Калиннского района тоже был примерным мальчиком и не попадал в поле зрения полиции. Сейчас стражи порядка выясняют, ушли дети вместе, или по одиночке.

Кроме этого, в Петербурге ищут 16-летнего школьника из Кировского района, также не пришедшего домой ночевать. Парень пропал после похода с матерью по магазинам.

А вот четвертый подросток был проблемным и не раз сбегал. 15-летнего жителя Пушкинского района также объявили в розыск.