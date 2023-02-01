Полиция задержала мужчину, избившего блогера Анну Ленову в центре Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция Санкт-Петербурга мужчину, который подозревается в жестоком избиении блогера Анны Леоновой. Напомним, что нападение произошло вечером 28 января 2023 года на Суворовском проспекте. Анна возвращалась домой и увидела мужчину, который справлял малую нужду прямо на улице, на что сделала ему замечание. За это мужчина напал и избил женщину.

- 1 февраля в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в городе Мурино Всеволожского района по подозрению в совершении этого преступления задержали 40-летнего ранее судимого уроженца Нижегородской области. Мужчина доставлен в полицию для проведения процессуальных действий, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Также полиция возбудила уголовное дело по статье 116 УК РФ - побои.

Анна Леонова сейчас находится на лечении дома, после того, как ей оказали помощь в больницы. У блогера сотрясение мозга, а также множество жутких гематом на лице, контузия глаза.