Уголовное дело возбудили после жестокого нападения на блогера Анну Леонову в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело после нападения на блогера Анну Леонову. Жестокое избиение женщины, которое произошло на Суворовском проспекте, квалифицировали по статье 116 УК РФ - побои. Об этом 1 февраля 2023 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 29 января в полицию Центрального района поступило сообщение о госпитализации 38-летней женщины со следами побоев. Установлено, что у дома 36 по Суворовскому проспекту у потерпевшей возник конфликт с неустановленным мужчиной, который избил ее и скрылся с места происшествия, - рассказали в полиции.

Инцидент произошел накануне вечером. Анна возвращалась домой и увидела мужчину, который справлял нужду прямо на улице. Возмутившись, блогер сделала ему замечание. На это мужчина начал распускать кулаки и жестко избил женщину.

Подозреваемого уже задержали. Им оказался ранее судимый 40-летний мужчина.