Сайт «Здоровье петербуржца» перестал работать из-за программного сбоя

Портал Гоздрава "лег" из-за технического сбоя. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сразу три государственных ресурса Петербурга перестали работать из-за технического сбоя, который произошел в работе распределенного регионального центра обработки данных (РРЦОД). Сначала транспортный портал перестал показывать расположение общественного транспорта на онлайн-карте. Потом прекратила работу система оплаты платных парковок, из-за чего сами парковки временно стали бесплатными. А теперь «лег» сайт Горздрава.

- Из-за сбоя в работе РРЦОД портал «Здоровье петербуржца» (gorzdrav.spb.ru) временно недоступен. Специалисты делают все возможное, чтобы устранить технический сбой в максимально короткие сроки, - сообщает пресс-служба Комитета по здравоозранению.

Отметим, что через сайт Горздрава можно было оформить запись к врачу, например. Сейчас для этого, а также других вопросов, остается только телефонный номер 122.

ОБНОВЛЕНО:

Не работает и портал «Наш Санкт-Петербург».