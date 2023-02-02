Грузовик растерял трубы на перекрестке Ленинского проспекта и Кубинской улицы в Петербурге

Шаланда растеряла трубы на дороге. фото: vk.com/spb_today

Очередной, уже не вспомнить какой по счету «пункт назначения» произошел в Петербурге. На этот раз из кузова грузовика на дорогу высыпались магистральные трубы. ДТП произошло на перекрестке Кубинской улицы и Ленинского проспекта. И лишь чудом обошлось без пострадавших.

- Грузовик потерял трубы на перекрестке Кубинской и Ленинского. Отсчет до комментариев «пункт назначения» начался, - иронизируют горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В комментариях очевидцы отмечают, что водитель тягача с полуприцепом заметил потерю не сразу. А когда остановился, три трубы уже улетели из кузова, а четвертая наполовину сползла на дорогу.

- Любимый поворот для тех, кто не слышал о центробежной силе и технике безопасности, - осуждают петербуржцы.

А некоторые уточняют, можно забрать трубу на дачу в канаву. Одна такая труба стоит несколько десятков тысяч рублей.

Напомним, что в триллере «Пункт назначения» массовое ДТП происходит из-за лесовоза, растерявшего бревна по дороге.