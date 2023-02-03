Грузовик растерял бетонные плиты по дороге во Всеволожске

Грузовик потерял плиты по дороге во Всеволожск. Фото: Ленавтодор.

Второй «пункт назначения» произошел на дорогах Петербурга и Ленобласти за сутки. На этот раз в Колтушах. Тягач с полуприцепом рассыпал по дороге бетонные плиты. По очень счастливой случайности они улетели не во встречные машины а на обочину. Туда, где по еще одному везению, не оказалось пешеходов.

- Досталось знаку, который прибило к земле, и барьерному ограждению. Пострадавших нет. Не хочется думать об итогах, если бы это произошло, когда сбоку от грузовика тихо ехала себе какая-нибудь легковушка, - отмечает пресс-служба «Ленавтодора».

Плиты пришлось собирать краном, а за восстановление дорожных указателей и ограждения придется платить водителю шаланды.

Напомним, что накануне на перекрестке Ленинского проспекта и Кубинской улице точно такой же грузовик растерял трубы магистрального водопровода. И тогда тоже обошлось без пострадавших.