Полиция задержала продавца церковной лавки, убившего жену священника в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга задержала работника церковной лавки, который жестоко убил жену священника. Трагедия развернулась 3 февраля 2023 года в центре города, в парадной дома 27 на Коломенской улице. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Тело 35-летней супруги священника было обнаружено в парадной указанного дома днем 3 февраля. На теле было ножевое ранение. Известно, что погибшая женщина проживала в этом доме, - рассказали в полиции.

Вскоре оперативники установили, что немного ранее на лестничной клетке дома у нее произошел конфликт с 27-летний знакомым на почве длительных неприязненных отношений. Молодой человек ударил женщину ножом и скрылся. Вскоре виновного задержали на проспекте Обуховской Обороны.

Полиция устанавливает причины произошедшего. Известно, что погибшая жена священника Храма Святой Троицы «Кулич и Пасха».