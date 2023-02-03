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3 февраля 2023 20:16

Работник церковной лавки жестоко зарезал ненавистную жену священника петербургского храма

Свечник церковной лавки убил женщину, чтобы сохранить рабочее место
Анастасия НУРАДИЛОВА
Подозреваемым оказался свечник церковной лавки

Подозреваемым оказался свечник церковной лавки

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативники уголовного розыска по горячим следам задержали предполагаемого убийцу. Жуткое преступление произошло в парадной дома на Коломенской улице в Петербурге. От ножевых ранений погибла женщина. Как сообщил источник "КП-Петербург", погибшая оказалась женой священника.

- Ранее на лестничной площадке у нее произошел конфликт с 27-летним знакомым на почве длительных неприязненных отношений. Молодой человек ударил женщину ножом и скрылся, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По одной из версий, причиной конфликта стало предположение мужчины, что жена священника может занять его рабочее место. И тогда злоумышленник решил устранить конкурентку. Он хладнокровно ударил ее ножом прямо в грудь.

Через три часа после случившегося полицейские задержали свечника церковной лавки, которого подозревают в преступлении. Он был задержан прямо в церкви на проспекте Обуховской обороны. Полиция устанавливает точные причины и обстоятельства случившегося.

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