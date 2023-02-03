Работник церковной лавки жестоко зарезал ненавистную жену священника петербургского храма

Подозреваемым оказался свечник церковной лавки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативники уголовного розыска по горячим следам задержали предполагаемого убийцу. Жуткое преступление произошло в парадной дома на Коломенской улице в Петербурге. От ножевых ранений погибла женщина. Как сообщил источник "КП-Петербург", погибшая оказалась женой священника.

- Ранее на лестничной площадке у нее произошел конфликт с 27-летним знакомым на почве длительных неприязненных отношений. Молодой человек ударил женщину ножом и скрылся, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По одной из версий, причиной конфликта стало предположение мужчины, что жена священника может занять его рабочее место. И тогда злоумышленник решил устранить конкурентку. Он хладнокровно ударил ее ножом прямо в грудь.

Через три часа после случившегося полицейские задержали свечника церковной лавки, которого подозревают в преступлении. Он был задержан прямо в церкви на проспекте Обуховской обороны. Полиция устанавливает точные причины и обстоятельства случившегося.

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