Суд арестовал мужчину, восемь лет насиловавшего свою маленькую падчерицу в Петербурге

Обвиняемого в изнасиловании падчерицы отправили под стражу до 2 апреля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге Петроградский районный суд отправил в СИЗО мужчину, который на протяжении восьми лет насиловал свою падчерицу. Об этом 4 февраля 2023 года сообщили в объединенной пресс-службе судов.

- Следствие полагает, что с 2014 по январь 2023 фигурант совершал развратные действия и иные действия сексуального характера в отношении потерпевшей, - рассказали в суде.

Напомним, что девочка, которой сейчас 14 лет, рассказала о случившемся психиатру. Сначала отчим ее насиловал с 2014 по 2018 годы в квартире на улице Кропоткина. Когда все это началось девочке было всего восемь лет. 31 января 2022 года она пришла к нему в гости, где он в очередной раз ее изнасиловал.

Сам мужчина вину признал частично и просил домашний арест, чтобы побольше времени провести с сыном и мамой. Но суд отправил его под стражу до 2 апреля.