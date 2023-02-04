Суд арестовал парня, убившего жену священника в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга арестовал продавца церковной лавки за убийство жены священника. Заседание по уголовному делу об убийстве состоялось 4 февраля 2023 года. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

- Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Станислава, обвиняемого по статье 105 УК РФ. Следствие мотивируя ходатайство, в том числе, указало, что обвиняемый работает и проживает в храме, настоятелем которого является потерпевший священник, чью жену и убил фигурант из личных неприязненных отношений как настоятелю, так и к убитой, - рассказали в суде.

Обвиняемый вину свои признал и простив ареста не возражал. В СИЗО он пробудет до 2 апреля 2023 года.