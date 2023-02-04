«Заставляли работать за гроши»: Работник храма в Петербурге рассказал, за что убил жену священника

Работник храма рассказал о причинах убийства жены священника в Петербурге

В распоряжении spb.kp.ru появились показания 27-летнего работника церковной лавки, подозреваемого в убийстве жены священника, настоятеля храма Святой Троицы "Кулича и Пасхи" в Санкт-Петербурге. Парень признался - это он зарезал 35-летнюю матушку Марию (имя изменено, прим.ред.). И причин для этого, по его словам, у него было много.

"РАБОТАЛ В ХРАМЕ ЗА ГРОШИ"

Станислав стал посещать храм с 2016 года. Предлагал свою помощь, занимался ремонтом, а вскоре начал работать на постоянной основе. Прихожане его знали, любили, хорошо отзываются и не верят, что он мог зарезать матушку.

- Стас много лет служит в этом храме, отдает все свои силы. Он несколько лет занимался реставрацией храма, у него даже есть за это орден. Он трудился много лет. Я не верю, что это он. Наверняка это ошибка, - рассказала одна из прихожанок в беседе с журналистом spb.kp.ru.

Станислава знали и любили прихожане храма, многие не верят в его виновность

В храме Станислав познакомился с Юлией (имя изменено, прим.ред.), которая работает казначеем в церкви. Несмотря на то, что женщина старше парня на 10 лет, они вскоре стали жить вместе и с ее дочерью. Осенью 2022 года с Юлией случился инсульт. С тех пор, как уверяет Станислав, ей перестали платить зарплату, а его заставляют работать день и ночь за 20 тысяч рублей.

- Нас постоянно заставляли работать за гроши. А Юлю Мария заставляла с ней пить, шантажируя тем, что уволит, - заявил на допросе Станислав.

Также подозреваемый рассказал, что якобы несколько лет назад настоятель храма и матушка взяли у его возлюбленный в долг деньги - 350 тысяч рублей, но так и не вернули их.

Прихожане же в настоящем горе после смерти матушки. Они рассказали, что на матушке Марии фактически держался весь храм. Все хозяйство, администрирование. Она занималась организацией сборов пожертвований больным детям, военным, а также организовывала культурно-просветительские мероприятия. Поэтому сейчас все находятся в шоке.

На матушке Марии держалась вся жизнь храма

ВОРОВАЛ ИЗ ЦЕРКОВНОЙ ЛАВКИ

Сам Станислав оказался не без греха. Парень рассказал, что, обижаясь на маленькую зарплату, стал подворовывать у храма. Он заведовал церковной лавкой. Кассового аппарата там нет, все приходы молодой человек записывал сам.

- Я стал забирать из кассы каждый день по 2-5 тысяч рублей, чтобы покупать Юле лекарства, - уверяет работник храма.

Матушка погибла сразу же от ножевых ранений

Парень в действительности не был уверен, знают ли священник и матушка, что он ворует у храма деньги. Но дожидаться, пока его раскроют, не захотел. Задумав страшное, Станислав надел спортивный костюм, чтоб его не узнали, взял в церкви нож и отправился в дом на Коломенской улице, где жили священник с супругой. Парень признался, что поджидал матушку в парадной, а когда та вышла из квартиры, напал на нее, несколько раз ударил ножом, после чего сбежал, попутно выбросив орудие убийства и куртку в мусорку.

Подозреваемого вскоре задержали. Сейчас он находится под следствием. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ - убийство. Ему может грозить от шести до 15 лет тюрьмы.

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