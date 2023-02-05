Перевозчик опроверг массовое ДТП с автобусом у метро «Шушары» в Петербурге

По данным перевозчика, в ДТП с автобусом участвовала только одна машина. Фото: vk.com/spb_today

Перевозчик «Вест-Сервис» опроверг массовый характер аварии с автобусом, произошедшей в районе станции метро «Шушары». Очевидцы сообщали, что на пересечении улиц Автозаводская и Ленина столкнулись четыре машины и пассажирский автобус.

- Наш автобус поворачивал налево и не пропустил легковой автомобиль. Произошло ДТП с одной машиной. На фото много машин из-за того, что подъехали друзья второго участника аварии. ДТП без пострадавших, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе перевозчика.

Также известно, что автобус был пустым, так как ехал из парка с пересменки. Шофер автобуса травм не получил. Обстоятельства аварии и ее виновников устанавливают дознаватели ГИБДД. Перевозчик также проведет собственное разбирательство.