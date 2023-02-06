Спасатели потушили пожар в здании петербургского Института дизайна на Вознесенском проспекте

Пожар в Институте дизайна потушен. Фото: СОЦСЕТИ

Спасатели справились с возгоранием в здании Института графического дизайна на Вознесенском проспекте. Днем 6 февраля здесь заметили дым, который шел с одного из верхних этажей. На месте прибыли машины скорой помощи и МЧС, а полиция перекрыла движение по проспекту.

- В четырехэтажном здании происходило горение перекрытий между чердаком и последним этажом на площади 17 квадратных метров, - сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

Из-за угрозы распространения огня студентов и персонал вуза эвакуировали, а ранг пожара повысили до номера 1БИС. На ликвидацию возгорания ушло около полутора часов. В 14:26 пожар был потушен.

Всего на место ЧП выезжали восемь единиц техники и 36 бойцов противопожарной службы МЧС. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.