Метрополитен Петербурга назвал точную дату закрытия станции «Ладожская» на капремонт

"Ладожская" закроется 4 марта. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербургский метрополитен официально объявил дату, с которой станция «Ладожская» уйдет на долгий капитальный ремонт. После всех согласований и переносов, «часом икс» для жителей Красногвардейского района станет 4 марта.

- Определена плановая дата закрытия на капитальный ремонт станции «Ладожская». Работы планируется начать 4 марта 2023 года. Продлится ремонт 11 месяцев, - сообщает пресс-служба подземки.

За это время строители восстановят гидроизоляцию наклонного хода с эскалаторами, отремонтируют сами эскалаторы, поменяют внутренние коммуникации станции, а также облицовку стен и напольное покрытие вестибюля.

Для петербуржцев, которым почти год придется жить без «Ладожской», пустят бесплатный трамвай №30. Он будет курсировать в режиме шаттла от метро «Ладожская», мимо «Новочеркасской», до площади Александра Невского к одноименной станции подземки. На мосту Александра Невского для трамваев организуют выделенные полосы.

Кроме того, усиливается движение автобусов №№ 30, 131, 271, 169, 77, 92, 222 и трамвая № 39.

Вводятся два автобусных маршрута: №№ 24М и 27М. Они будут следовать от площади Александра Невского по Заневскому проспекту, по проспекту Косыгина и до автобусных станций «Хасанская улица» и «Белорусская улица» соответственно.

А автобусы из Ленобласти перенаправят к станциям метро «Проспект Большевиков» и «Улица Дыбенко».