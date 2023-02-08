Полиция задержала подозреваемого в убийстве на автобусной остановке в Петербурге

Подозреваемый в убийстве на остановке задержан. Фото6 ГСУ СКР по СПб

Петербургские полицейские нашли и задержали молодого мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве на автобусной остановке. Ранним утром 7 февраля на Светлановском проспекте неизвестный подбежал к двум мужчинам и изрезал их ножом. Пострадавшими оказались мигранты, 28-летний сын и его 62-летний отец.

- Впоследствии младший мужчина скончался от полученных травм, его отец выжил и в тяжёлом находится в больнице в тяжелом состоянии, - сообщает пресс-служба ГУ МВД оп Петербургу и Ленобласти.

По факту нападения следственный комитет завел уголовные дела о б убийстве и покушении на убийство. А сыщики полиции отсмотрели видео с камер наблюдения и выяснили подробности нападения. Перед преступлением подозреваемый вышел из дома на улице Демьяна Бедного, в котором живет, зашел в соседнюю парадную, переоделся и направился к остановке. После нападения он забежал в парадную дома на улице Брянцева, снова переоделся, и вернулся к месту преступления понаблюдать за работой полиции.

Вечером 30-летнего мужчину задержали в его квартире. Сейчас подозреваемого допрашивают. Следователей особенно интересует мотив нападения.