Подозреваемого в нападении на отца и сына на остановке в Петербурге госпитализировали в психбольницу

Подозреваемый в нападении отправлен в психушку. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

30-летнй петербуржец, подозреваемый в нападении на отца и сына на остановке на Светлановском проспекте, помещен в психиатрическую больницу. Следователи полагают, что мужчина страдает шизофренией. Сейчас он лежит в палате под присмотром полиции.

- 7 февраля неизвестный напал на двух иностранных граждан, которым нанес множественные удары ножом. По подозрению в совершении преступления задержан 30-летний местный житель, страдающий психическим заболеванием, который помещен в психиатрическую больницу, - сообщает пресс-служба Главного управления Следкома России по Петербургу.

Известно, что перед нападением и после него петербуржец переодевался в другую одежду. А уже после убийства он пришел к остановке и бродил вокруг, глядя на работу врачей и полиции.

В результате нападения 28-летний раненный умер, а его 62-летний отец находится в реанимации.