Переоделся, а потом вернулся на место убийства: полиция рассказала подробности нападения на отца и сына на остановке в Петербурге

Подозреваемый переоделся и вернулся на место нападения, где лежали раненный и убитый отец и сын. Фото: ГСУ СКР по СПб

В Главке петербургской полиции рассказали подробности кровавой драмы на углу Светлановского проспекта и Тимуровской улицы, где утром 7 февраля мужчина с ножом напал на отца и его взрослого сына, ожидавших автобус на остановке. В результате 28-летний иностранец погиб на месте, а его 62-летний отец лежит в реанимации. Но самое странное, что перед нападением и после него подозреваемый переоделся, а потом вернулся на место убийства.

- Полицейские установили, что перед совершением преступления мужчина, выйдя из дома зашел в соседнюю парадную, переоделся и пошел в сторону Тимуровской улицы. После нападения он убежал с места преступления, добежал до дома по улице Брянцева, где зашел в подъезд и вновь переоделся, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Затем мужчина пришел к той самой залитой кровью остановке, где уже работали врачи скорой помощи и полицейские. Побродил вокруг, по соседним дворам, а затем вернулся домой на улицу Демьяна Бедного, где его и задержали вечером того же дня.

Все перемещения подозреваемого сыщики отследили по камерам домофонов и уличного наблюдения. Сейчас предполагаемый убийца находится под присмотром полиции. Его состояние оценивают врачи. Есть основания предполагать, что причиной нападения стали проблемы с психикой петербуржца.

- В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий задержан 30-летний местный житель, страдающий психическим заболеванием, который помещен в психиатрическую больницу, - сообщает пресс-служба городского управления Следкома.

По факту преступления Следственным комитетом возбуждены уголовные дела об убийстве и покушении на убийство. Будет ли за них отвечать задержанный 30-летний петербуржец, скажут уже психиатры.

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