Бывший замглавы МРЭО ГИБДД Петербурга задержан за взятки при выдаче прав

Экс-замглавы МРЭО задержан по делу о взятках. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Бывший заместитель начальника одного из петербургских МРЭО - межрайонных экзаменационных отделов ГИБДД - задержан по подозрению в получении взяток. Задержание стало продолжением дела о коррупции при выдаче прав, в рамках которого накануне прошли массовые обыски в автошколах.

- По версии следствия, подозреваемый 9 июня и 5 июля 2021 года получил через посредника от двух жителей Ленинградской области взятки на сумму не менее 110 тысяч рублей, за принятие экзаменов без фактической проверки их теоретических знаний и навыков управления транспортными средствами, - сообщает пресс-служба петербургского управления Следственного комитета.

В отношении 47-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело о получении взятки должностным лицом, что грозит лишением свободы на срок до восьми лет.

Всего по делу о взяточничестве при выдаче прав проведено более 30 обысков в пяти автошколах города, а также у действующих и бывших сотрудников МРЭО Петербурга и Ленобласти.