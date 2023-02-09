В петербургском ТЦ «ЛЕТО» не подтверждают окончательный уход Uniqlo из России

В ТЦ пока не подтверждают окончательный уход бренда из России. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В петербургских торговых центрах не подтверждают информацию, что японский бренд Uniqlo уходит из России и окончательно ликвидирует магазины, в том числе в городе на Неве. Сейчас торговые точки бренда закрыты, Uniqlo по-прежнему платит аренду за них.

- У нас нет такой информации. Официальных заявлений об окончательном закрытии магазинов от представительства Uniqlo к нам не поступало. Так что мы не советовали бы торопиться с выводами, - рассказали spb.kp.ru в ТЦ «ЛЕТО».

Напомним, что магазины Uniqlo в Петербурге закрылись 21 марта. А до этого в городе возник ажиотаж. Модники и модницы сметали все с полок. Так что в закрывшихся точках остался лишь небольшой ассортимент. Однако окончательного решения об уходе из страны японский бренд не принимал. По крайне мере до настоящего времени.

- Политическая ситуация не изменилась, а смысла спустя почти год после приостановки работы продолжать платить за аренду и содержать персонал нет, - пишет «Коммерсант».

Свернуть работу в России планируется в течение несколько месяцев.

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