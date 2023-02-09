«Мостотресту» тайно подкинули исчезнувшую после ДТП ограду набережной Фонтанки

Пропавшее ограждение вернули "Мостотресту". Фото: vk.com/liteynyokrug

Загадкой, как началась, так и закончилась история с пропажей части ограды набережной реки Фонтанки. Историческая чугунная решетка бесследно исчезла после ДТП, произошедшего 3 февраля. Тогда ограждение в реку выбила машина. А приехавший за ней эвакуатор прихватил и оградку. На следующий день в «Мостотрест» пожаловались жители Литейного округа. И тогда ограду «объявили в розыск».

- Вечером 8 февраля на нашу базу неизвестные привезли секцию перильного ограждения набережной реки Фонтанки, которая пропала после ДТП, - рассказали «Петербургскому дневнику» в «Мостотресте».

Специалисты организации уже осмотрели находку и пришли к выводу, что она почти не пострадала. Требуется лишь немного подправить и подкрасить ограждение, после чего оно вернется на свое законное место.

Затраты на восстановление и монтажные работы планируют взыскать с виновника ДТП.