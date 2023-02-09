Названы причины смерти Бориса Остроброда, основателя сети магазинов одежды Sela. Фото: Скриншот из видео / vk.com/iamboss_sb

Названы причины смерти основателя известной петербургской сети магазинов одежды Sela Бориса Остроброда - виной всему жуткий несчастный случай. По словам его двоюродного брата Аркадия Пекаревского, утром в четверг, 9 февраля, предприниматель ехал вдоль озера в Латвии, где жил последние несколько лет. В какой-то момент его машину занесло, она соскользнулся с обрыва и улетела в водоем. К сожалению, бизнесмен не смог выбраться из западни и утонул. Ему было 65 лет. Сейчас многие коллеги и друзья предпринимателя скорбят по нему.

- Он был моим братом и учителем, - выразил соболезнование Аркадий Пекаревский в своих соцсетях. – Похороны Олега состоятся ориентировочно 19 февраля в Израиле.

Добавим, что Остроброд основал сеть магазинов одежды Sela в 1991 году. Сначала в течение семи лет бизнес-партнеры поставляли вещи в разные универмаги Петербурга. А первый полноценный брендовый магазин Sela появился в Северной столице уже в 1998 году.