10 автомобилей столкнулись на трассе около деревни Березняки в Ленобласти

Прокуратура проводит проверку по факту ДТП. Фото: прокуратура Ленобласти

Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось в Кингисеппском районе Ленинградской области 10 февраля. На 36-м километре трассы А-180 недалеко от деревни Березняки столкнулись сразу десять автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

- По факту массового ДТП организована проверка. Ее ход и результаты находятся на контроле Кингисеппской городской прокуратуры, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Сейчас прокуратура занимается координацией деятельности правоохранительных органов и иных служб.

Напомним, 10 февраля из-за массового ДТП с фурами был перекрыт проезд по Новоприозерскому шоссе Петербурга. Машины попали в аварию в районе связки КАД у бывшей «Икеи». Из грузовиков на дорогу высыпался товар, который пришлось убирать водителям самостоятельно.