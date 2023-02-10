Лазурный автобус столкнулся с фурой на Софийской улице в Петербурге

Грузовик выехал на встречную полосу и влетел в автобус. Фото: t.me/Megapolisonline

Лазурный автобус попал в тройное дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на Софийской улице в Петербурге вечером 10 февраля. Машины двигались по направлению в сторону Колпино. В итоге на дороге встретились «Приора», грузовик и автобус.

- Фуру занесло на дороге, она выехала на встречку и влетела в автобус. Водитель автобуса в ДТП не виноват, пострадавших нет, - прокомментировали «КП-Петербург» в пресс-службе перевозчика «Вест-Сервис».

По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал. В причинах и обстоятельствах случившегося будут разбираться дознаватели ГИБДД.

Напомним, 10 машин столкнулись на трассе в Кингисеппском районе Ленобласти этим же вечером. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.