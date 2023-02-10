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НовостиПроисшествия10 февраля 2023 19:24

Бывший замглавы МРЭО ГИБДД Петербурга арестован за взятки при выдаче прав

Задержанный отказался давать показания
Анастасия НУРАДИЛОВА
Бывший замглавы МРЭО ГИБДД Петербурга арестован за взятки при выдаче прав

Бывший замглавы МРЭО ГИБДД Петербурга арестован за взятки при выдаче прав

Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд Петербурга выбрал меру пресечения бывшему заместителю начальника одного из петербургских МРЭО. Мужчина подозревается в получении взяток. Его задержали после того, как стало известно о коррупции при выдаче водительских удостоверений.

- Подозреваемый был задержан 9 февраля. В этот же день ему предъявлено обвинение. Мужчина свою вину не признал и отказался давать показания, ссылаясь на 51 статью Конституции. Суд назначил ему арест. Подозреваемый отправился в следственный изолятор до 30 марта, - говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Напомним, по делу о взяточничестве в Петербурге было проведено более 30 обысков в городских автошколах. Также обыски прошли в квартирах действующих и бывших сотрудников межрайонных экзаменационных отделов.