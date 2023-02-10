Бывший замглавы МРЭО ГИБДД Петербурга арестован за взятки при выдаче прав Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд Петербурга выбрал меру пресечения бывшему заместителю начальника одного из петербургских МРЭО. Мужчина подозревается в получении взяток. Его задержали после того, как стало известно о коррупции при выдаче водительских удостоверений.

- Подозреваемый был задержан 9 февраля. В этот же день ему предъявлено обвинение. Мужчина свою вину не признал и отказался давать показания, ссылаясь на 51 статью Конституции. Суд назначил ему арест. Подозреваемый отправился в следственный изолятор до 30 марта, - говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Напомним, по делу о взяточничестве в Петербурге было проведено более 30 обысков в городских автошколах. Также обыски прошли в квартирах действующих и бывших сотрудников межрайонных экзаменационных отделов.