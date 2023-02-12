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НовостиПроисшествия12 февраля 2023 8:25

Полиция завела уголовное дело на хозяина питбуля, покусавшего лицо первоклассницы в Петербурге

Оказалось, ранее мужчину дважды судили
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Полиция возбудила дело на хозяина питбуля, покусавшего девочку.

Полиция возбудила дело на хозяина питбуля, покусавшего девочку.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция возбудила уголовное дело на горе-хозяина питбуля, который вцепился в лицо девятилетней девочки во дворе дома №29 на улице Пионерстроя. Напомним, все произошло вечером в пятницу, 10 февраля. 51-летний мужчина выгуливал пса по кличке Бес, но в какой-то момент решил снять с него поводок и ошейник. Долго не думая, разъяренное животное бросилось на первого попавшегося человека – девятилетнюю первоклассницу. Сейчас девочка находится в тяжелом состоянии в больнице. На ее лице множественные укусы, повреждены даже кости.

Оказалось, что хозяин питбуля человек не без греха.

- Мужчину ранее дважды судили. Первый раз за вымогательство, второй – за торговлю наркотиками, причем, в крупном размере. Ему дали восемь лет колонии, но год назад он вышел досрочно, - рассказал источник АН «Оперативное прикрытие».

Теперь на мужчину завели уголовное дело по статье за причинение тяжкого вреда по неосторожности. Его отпустили под обязательство о явке. По первой части статьи 118 УК РФ хозяину собаки грозит в худшем случае до трех лет колонии.