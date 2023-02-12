Синоптик Александр Колесов заявил, что солнце уйдет из Петербурга в воскресенье

Солнце уйдет из Петербурга в воскресенье, а в понедельник потеплеет до +3 градусов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что солнце уйдет из города в это воскресенье, 12 февраля. В Северную столицу возвращается оттепель. Вместе с осадками. Виной всему атмосферный фронт с запада. Поэтому вечером можно ждать снега, в том числе мокрого. Синоптик предлагает горожанам как можно быстрее насладиться погодой на свежем воздухе, пока она не испортилась. В понедельник, 13 февраля, будет уже тепло.

- В городе будет ветрено. Температура воздуха поднимется до плюс трех градусов. Такая же ситуация и в Ленобласти. Оттепель растянется на пару дней начала новой недели, - рассказал Александр Колесов в своем Telegram-канале.

К слову, ночь на воскресенье в Петербурге была самой холодной с первой декады января. Столбики термометров упали почти до минус 11 градусов. Морознее всего было в Лодейном Поле, где температура упала до минус 20 градусов. Никаких сюрпризов пока погода не готовит. Разве что в понедельник будет ветер с порывами до 15 метров в секунду.