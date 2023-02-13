Сотрудники ФСБ задержали более 70 нелегальных мигрантов после облавы в Ленобласти

Сотрудники ФСБ провели рейд по мигрантам Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники ФСБ вместе с полицейскими провели рейд в Ленобласти и выявили иностранцев, которые незаконно находятся на территории страны. Специалисты обошли одну из промышленных зон в Гатчинском районе. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти.

- Был выявлен факт массового проживания указанной категории иностранных граждан, выходцев из регионов с повышенной террористической опасностью, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ФСБ нашли более 70 мигрантов, которые нарушили законодательство. На них составлены административные протоколы. Сейчас решается вопрос о выдворении нарушителей с территории страны.

Напомним, неделей ранее в Московском районе Петербурга прошел рейд по водителям-мигрантам. Сотрудники ДПС вместе с росгвардейцами проверили около 300 автомобилей. В результате рейда были выявлены 11 водителей, которые нарушили миграционное законодательство.