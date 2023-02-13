Петербургские спасатели-добровольцы возвращаются из Турции

Петербургские спасатели возвращаются домой из Турции. Фото: vk.com/extremum

Спасатели-добровольцы из петербургского отряда «Экстремум» возвращаются из Турции домой. В этой восточной стране они провели несколько дней, помогая разбирать завалы и спасать пострадавших при землетрясении.

- Команда ПСО «Экстремум» завершила работы в городе Адыяман. Базу свернули, прибыли в местный аэропорт, ожидаем транспортного самолета в Стамбул, - рассказал spb.kp.ru руководитель отряда Борис Лейтес.

По словам петербуржцев, на пятые сутки их работы спасательная операция фактически закончена. за последние сутки во всем городе под завалами не найдено ни одного живого человека. Сейчас извлекаются только тела, большая часть которых уже найдена.

К сносу поврежденных зданий и вывозу строительного мусора приступила тяжелая техника. Спасатели, приехавшие на помощь со всего мира, постепенно покидают Турцию.

По официальным данным, число жертв чудовищного землетрясения превысило 31 тысячу человек в Турции и пять тысяч - в Сирии.