Михаил Казаков, сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках», накопил долг по алиментам в 200 тысяч рублей

Всеми любимый Полежайкин оказался домашним тираном. Фото: предоставлено "КП-Петербург"

Дочь актера Михаила Казакова рассказала шокирующие подробности о своей семье. Стало известно, что любимый россиянами Илья Полежайкин из «Папиных дочек» оказался настоящим домашним тираном и накопил долг по алиментам.

- За семь месяцев по алиментам накопился долг в размере 210 тысяч рублей. Я требую по 15 тысяч в месяц. Каждый месяц пишу Мише сообщения с просьбой-напоминанием. У меня стабильная хорошая работа, но я одна не могу содержать двоих детей, - рассказала spb.kp.ru бывшая жена Михаила Елена Казакова.

Напомним, 14-летняя дочь Михаила Виктория рассказала, что отец мог применить силу по отношению к ней и маме. Однажды он кинул в Елену шампур, а дочь швырнул головой в стену.

Кроме этого, бывали ситуации, когда популярный актер вел себя странно из-за наркотиков – искал каких-то людей в шкафах или с криками пытался найти пятый этаж, хотя в доме всего 4 этажа.