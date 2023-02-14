Цокольный этаж Дома книги на Невском откроют к концу февраля

В Доме книги откроется цокольный этаж. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Знаменитый петербургский Дом книги расширяет площади. К концу февраля здесь откроется цокольный этаж, в котором будет представлена научная литература. Всего книжный магазин получит прибавку в 500 квадратных метров.

- На цокольном этаже появится зал с узконаправленной литературой по гуманитарным наукам, научно-популярные и учебные книги, а также книги, посвященные кулинарии, рукоделию, спорту, механике, - пишет «Петербургский дневник».

Кроме того, в цоколе будет установлена стояка для выдачи интернет-заказов, купленных на сайте Дома книги.

Сейчас еще на этаже идет отделка. Строители максимально сохраняют историческое убранство, используя натуральные материалы: дерево и металл. Колонны обещают оставить.