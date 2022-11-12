Отремонтированный за 200 млн рублей Дом Книги открылся в Петербурге

Книжный магазин работает уже больше века. Фото: Артем КИЛЬКИН

Визитная карточка Петербурга, книжный магазин в Доме Зингера на Невском проспекте, официально открылся после ремонта. На долгое обновление и решение юридических вопросов Дом книги ушел минувшей зимой. В ремонт власти вложили порядка 200 миллионов рублей, а многочисленные суды завершились тем, что магазин перешел из частных рук в государственные.

Горожане соскучились по книжным новинкам. Фото: Артем КИЛЬКИН

Открытие магазина в полдень субботы было людным, петербуржцы стали подтягиваться к Дому книги аж за час. Некоторые соскучились по книгам, некоторые ждали культурно-развлекательной программы, некоторые побыстрее уселись в кафе у окон с шикарным видом на Казанский собор.

Приветственное слово читателям сказали губернатор Александр Беглов, спикер Заксобрания Александр Бельский, президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

Губернатор поздравил горожан с открытием магазина и напомнил, что Дом книги работает более ста лет и не закрывался даже в тяжелые блокадные годы. Бельский заметил, что магазин стал новым культурным пространством для города.

В главном зале стало людно буквально за полчаса. Петербуржцы осматривают полки и ждут начала культурной программы. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Несколько лет назад Петербург признали самым читающим регионом, наш город главный с точки зрения литературы и чтения. Он не может быть другим, учитывая тех великих писателей, которых родил и воспитал наш город. Мы подумали, что домов книги у нас много, но нигде в мире нет Дворца книги. Так вот будет здесь Дворец книги, - заявил президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

Дому книги вручили медаль и премию «Территория чтения и книги». Теперь эту награду будут вручать тем субъектам страны, которые на протяжении пяти лет продержатся в пятерке самых читающих регионов.

Некоторых горожан книги не очень интересовали - они поскорее заняли места в кафе у окон с отличным видом на Казанский собор. Фото: Артем КИЛЬКИН

Во время ремонта на стенах магазина восстановили венецианскую штукатурку и исторические люстры на первом этаже, обновили окна и напольную плитку, облагородили витражный потолок. Для магазина закупили новую мебель, осветительное и звуковое оборудование, оборудовали пространство для встреч с петербургскими писателями - им и их книгам теперь будут уделять особое внимание. Появилась большая детская зона, где ребята смогут не только почитать, но и поиграть под присмотром сотрудников. Акцент с сувениров сместили на сами книги.