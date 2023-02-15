Из России выдворят мигрантов, избивших скандального блогера в автобусе в Петербурге

Блогера избили после предложения девушке из Таджикистана, которой он предложил "Айфон" за секс. Фото: YouTube-канал "Кирилл Шучер"

Суд Петербурга принял решение выдворить из России двух молодых мигрантов, которые в автобусе избили скандально известного блогера. Парень считает, что ему мстили земляки девушки, которой он предложил новенький «Айфон» в обмен на секс. Уроженцы Таджикистана, откуда была девушка, посчитали это оскорблением и поклялись отомстить. Встреча произошла в автобусе.

- 12 февраля в полицию Невского района поступило сообщение о том, что на улице Крыленко на остановке в автобусе дерутся трое мужчин. Пострадавшего передали врачам скорой помощи, Другие два участника конфликта доставлены в полицию, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

При проверке документов оказалось, что 26 и 25-летний мигранты находились в России нелегально. А 14 февраля суд принял решение о выдворении нарушителей за пределы страны. Кроме того, по факту драки заведено уголовное дело о хулиганстве.