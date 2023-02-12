Блогера из Петербурга избили за предложение заняться с ним сексом за «Айфон»

Петербургского блогера выследили и избили за его жесткие розыгрыши. Фото: Кирилл Шучер

Блогера из Петербурга Кирилла Шучера избили за его розыгрыши. Он подходил на улице к незнакомым девушкам и предлагал им новый «Айфон» за занятие с ним сексом. По словам молодого человека, последние пару дней ему поступали угрозы от граждан Таджикистана. Дело в том, что в одном из таких роликов Шучер пристал с непристойным предложением к их землячке. Девушка рассмеялась в ответ и дала ему понять, что «Айфоны» ей не интересны. Напоследок она поцеловала его – сказала, что он ей просто понравился.

Фото: YouTube-канал "Кирилл Шучер"

В воскресенье, 12 февраля, Шучера все-таки выследили. По его словам, на него напали в Невском районе прямо в автобусе.

- Двое парней следили за мной. Я подошел сказать, что видел их. Они сразу напали, начали избивать. Украли камеру и телефон. Убежали. Прохожие помогли задержать одного из них. Едем в полицию, - сказал блогер в своих соцсетях.

Мужчина, задержанный за нападение на блогера. Фото: Кирилл Шучер

Медики диагностировали у Шучера гематомы и рассечения на лице. Сильных травм он не получил. Парень считает, что ему мстили за ролик с девушкой из Таджикистана. Его обидчики – уроженцы страны из ближнего зарубежья.

Добавим, что про себя блогер пишет скромно: «Делаю опросы». На деле он больше трех лет создает местами провокативные ролики со случайными прохожими на улицах Петербурга.

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