Сахар, соль, хлеб и мясо станут дешевле в Петербурге

Будут дорожать картофель, капуста, морковь, яблоки и лук Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге на заседании Координационной группы Оперштаба по обеспечению экономической и социальной стабильности обсудили ситуацию с ценами на социально значимые товары. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба Смольного.

- Ситуация с ценами на товары социально значимой корзины остается стабильной. Стоимость корзины социально-значимых продовольственных товаров составляет 3 006 рублей, - говорится в сообщении ведомства.

По словам экспертов, в городе снижаются цены на сахар, соль, хлеб, свинину и куру. И наоборот, будут дороже стоить картофель, капуста, морковь, яблоки и лук.

Напомним, на этом же заседании стало известно, что уровень безработицы в Северной столицы снизился с 2,5 процентов до 2,1 процента. Не трудоустроенными остаются 14462 петербуржца. Уменьшилось количество работников, которые находятся в простое.