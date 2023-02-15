Губернаторский прием в рамках ПМЭФ-2023 обойдется в 17 млн рублей

Губернаторский прием в рамках ПМЭФ-2023 организуют за 17 млн рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

На организацию приема губернатора в рамках Петербургского международного экономического форума планируют потратить более 17 миллионов рублей. Такой конкурс появился 15 февраля на сайте госзакупок. В роли заказчика выступает Комитет по культуре Петербурга.

- Объектом закупки выступают зрелищно-развлекательные услуги, - говорится на официальном ресурсе.

Начальная цена контракта составляет 17 миллионов 386 тысяч 100 рублей. Судя по данным сайта госзакупок, деньги будут выделены из бюджета Петербурга. Прием заявок закончится уже 3 марта, а подвести итоги планируется 10 марта.

Напомним, участие в Петербургском международном экономическом форуме обойдется желающим в почти миллион рублей. «Входной билет» будет стоить 960 тысяч рублей в 2023 году.