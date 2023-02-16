Два новых автобусных маршрута запустят в Петербурге с 20 февраля

Из-за закрытия "Ладожской" пустят два новых маршрута автобуса. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Два новых автобусных маршрута начнут работать в Петербурге с 20 февраля. Они станут частью транспортной системы, которая должна компенсировать закрытие на капитальный ремонт станции метро «Ладожская».

- За две недели до закрытия на ремонт станции метро «Ладожская» в Петербурге запустят два новых автобусных маршрута №24М и № 27М. Они вводятся заранее, чтобы пассажиры успели привыкнуть к ним до закрытия метро, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Оба автобуса будут ходить от площади Александра Невского по Заневскому проспекту до проспекта Косыгина. А далее - повторять обычные автобусные маршруты 24 и 27 до Хасанской и Белорусской улиц. При движении в обратную сторону, «эмки» останавливаться у «Новочеркасской» не будут.

Учитывая, что автобусы должны компенсировать отсутствие метро, на маршруты выпустят автобусы вместимостью более 100 человек.

Напомним, что станция метро «Ладожская» закроется на капремонт 4 марта и откроется только через 11 месяцев.