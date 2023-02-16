Open-air фестиваль «Креативный Петербург» проведут в поддержку молодых дизайнеров

В поддержку проекта "Петербургский дизайн" проведут фестиваль. Фото: "Петербургский дизайн" в ВКонтакте.

Смольный проведет оpen-air фестиваль «Креативный Петербург» в поддержку проекта «Петербургский дизайн». Последний - детище городских властей, призван найти производителей одежды и обуви, которые смогут заменить ушедшие из России иностранные бренды.

- В этом году поставлена задача вывести проект «Петербургский дизайн» на запланированную мощность, - рассказал изданию «Петербургский дневник» глава Фонда развития малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге Валерий Береснев.

Для достижения плановых показателей в том числе и будет проведен фестиваль. А всего к проекту «Петербургский дизайн» планируют в нынешнем году привлечь более сотни местных брендов.

Напомним, участвующим в проекте дизайнерам Смольный оплачивает аренду и брендирование в единой стилистике помещений в торговых центрах. Это уже дало эффект: с октября прошлого года было продано одежды, обуви и галантереи петербургского производства на 20 миллионов рублей.