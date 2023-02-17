Без вести пропавшую девушку из Кудрово нашли мертвой

Пропавшую жительницу Кудрово нашли погибшей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Трагически закончились поиски молодой жительницы Кудрово, пропавшей 13 февраля. Поисками голубоглазой блондинки занимались полиция и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Они же и сообщили трагическую новость.

- Найдена. Погибла. Приносим соболезнования родным и близким, - говорится на странице отряда ВКонтакте.

Как всегда в таких случаях, поисковики не приводят подробностей поиска, дабы не травмировать родных погибшего человека. Также просят воздержаться от гаданий и предположений, как это могло произойти. Человек, к сожалению, уже мертв и сейчас осталось только проститься с ним.

Известно, что поиски 28-летней девушки заняли чуть менее суток.

Напомним, что 14 февраля стало известно о раскрытии тайны пропажи молодой жительницы Пушкина, бесследно исчезнувшей 13 лет назад. Как оказалось, красавицу убили ради денег. Тело девушки так и не нашли.