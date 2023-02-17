Большой Смоленский мост через Неву начнут строить в 2023 году

Первый за 40 лет мост через Неву построят в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Первый за 40 лет мост через Неву построят в Петербурге. Работы по возведению сооружения начнутся уже в этом году. Большой Смоленский мост соединит левобережную и правобережную части Невского района. Сейчас почти завершено проектирование объекта.

- Большой Смоленский мост будет иметь шесть полос движения. Он улучшит транспортную доступность и упростит поездки на общественном и личном транспорте, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Этот мост станет первым разводным сооружением через Неву за последние 40 лет. Последний такой мост, Кантемировский, был достроен в 1982 году.

Уже известно, что на Большом Смоленском мосту появятся легкие арочные пролеты, которые продолжат традиции исторических переправ города. Стоимость объекта ориентировочно составит 50 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что достроить разводной мост планируется к 2028 году.