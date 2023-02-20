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НовостиОбщество20 февраля 2023 11:56

Андрей Голомбиевский назначен главой Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга

Ранее он временно исполнял обязанности председателя
Анастасия НУРАДИЛОВА
Андрей Голомбиевский назначен главой Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга

Андрей Голомбиевский назначен главой Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга

Фото: Пресс-служба Смольного

Новое руководство официально появилось в Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга. Пост председателя Комитета занял Андрей Голомбиевский. Ранее он работал на этой же должности, но с приставкой «временно исполняющий обязанности».

- Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о назначении Андрея Голомбиевского 20 февраля на рабочем совещании с членами правительства Петербурга, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Также в Петербурге сменился глава администрации Кронштадтского района. Эту должность официально занял Андрей Кононов. До назначения на эту должность он временно исполнял обязанности главы.