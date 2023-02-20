Предприятия из Карелии готовы заменить IKEA в Петербурге

Карельские мебельщики готовы заменить IKEA. Фото: Олег ЗОЛОТО

Карельские деревообрабатывающие предприятия готовы заменить петербуржцам шведскую мебель от IKEA. Об этом заявил глава соседнего региона Артур Парфенчиков в ходе обсуждения сотрудничества Карелии с городом на Неве.

- IKEA? Пожалуйста, мы готовы. Мы активно работаем, уделяем большое внимание производству мебели, в том числе из массива сосны. У нас есть предприятия, которые производят достаточно дорогую мебель и мебель более среднего класса, - приводит слова Парфенчикова «Вечерний Санкт-Петербург».

Кроме этого глава Карелии призвал петербуржцев покупать карельские продукты: «они ничем не хуже финских». Это касается не только мяса, рыбы, молока но и клубники, которой, оказывается, знаменита Карелия.

Руководители Петербурга и Карелии договорились, что вскоре продукция из соседней Республики появится на прилавках петербургских магазинов.