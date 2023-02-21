Следователи работают на месте трагедии в поселке Парфино. Фото: СУ СКР по Новгородской области.

Следователи регионального управления СК России показали видео из дома в Новгородской области, где питбули насмерть загрызли 9-летнего мальчика. Трагедия произошла накануне в поселке Парфино, что в 20 километрах от Старой Руссы.

- 20 февраля 2023 года на территории частного домовладения в поселке Парфино обнаружено тело 9-летнего мальчика с укушенными ранами тела. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - сообщает пресс-служба Новгородского управления Следственного комитета.

По данным СК, погибший ребенок пришел в гости к другу. Взрослых в тот момент дома не было, только его сверстник и три собаки. Они то и набросились на гостя. Маленький хозяин пытался оттащить питбулей, но не смог. Тогда он сбегал за соседкой. Женщина справилась с собаками и вызвала скорую, но пострадавший ребенок был уже мертв.